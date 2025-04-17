フジ・メディア・ホールディングスの金光修社長が１７日、東京・台場のフジテレビで取材に応じた。大株主で米投資ファンドのダルトン・インベストメンツが同社に社外取締役の選任を提案する書簡を送り、候補者として上がったＳＢＩホールディングスの北尾吉孝会長が１７日に会見したことを受け、所感を述べた。ダルトンが示した社外取締役１２人の候補者の中には、ＳＴＡＲＴＯＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴの福田淳代表取締役