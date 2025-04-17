伊藤詩織氏が性暴力被害を告発したのは2017年のこと。2015年に起きた性加害を自ら顔を出して告発したことで、日本の「#MeToo」の象徴的存在となり、多くの共感を集めた。その伊藤詩織氏が、刑事で不起訴となってから、民事（第二審）で勝訴するまでの自らの体験を描いたドキュメンタリー映画が『Black Box Diaries（ブラックボックスダイアリーズ、以下BBD）』である。同作品は海外で英・米のアカデミー賞をはじめとする多くの映画