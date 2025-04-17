『スタンドマイヒーローズ』や『魔法使いの約束』を手掛けたcolyの新作ミステリーパズルノベルゲーム『金田一耕助シリーズ 本陣殺人事件』が、4月24日に発売決定した。Steam・Nintendo Switchで同時発売となり、発売後2週間（5月7日まで）は15％OFFでのセール販売を予定している。Steam：金田一耕助シリーズ 本陣殺人事件：本作は、横溝正史原作の名探偵・金田一耕助の最初の事件『本陣殺人事件』を題材とし、株式会社KADOKAWAの協