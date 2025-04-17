自分にさまざまな過去があるように夫にも過去があるもの。元カノもいるでしょうし、もしかしたら元妻や子どもがいるという場合もあるかもしれません。過去のことと割り切ろうと思っても、夫の態度にモヤモヤしてしまうことがあるのではないでしょうか。アプリ「ママリ」には夫が元カノの誕生日に毎年メッセージを送っているという投稿がありました。結婚して5年、投稿者さんは妊娠中にも関わらず隠れてコソコソと元カノとや