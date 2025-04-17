飼い犬や飼い猫などの動物と過ごす時間は、たとえ短い期間でもかけがえのない思い出になります。SNS上では動物とのふれあいを描いた漫画は数多く投稿されていますが、なかでも漫画家のくるねこ大和さんがInstagramに投稿した作品『来福』は多くの反響を呼んでいます。【漫画】いなくなった後も、ふとニオイを感じる瞬間が…「来福」全編を読む物語は年末の寒い日に、くるねこさんが道端で衰弱した一匹の猫を見つけるところから始ま