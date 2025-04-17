災害が発生した時に鉄道の設備などを確認するため、高速で飛行するドローンの活用が検討されています。 JR東日本など3社が実証実験で使用したのは、VTOL型と呼ばれるドローン。最高速度は100km/hに達します。災害が起きた時、鉄道の設備や線路脇に積もった雪などを効率よく確認するため導入が検討されています。 17日は、雪崩が発生しやすいJR只見線の上条駅から大白川駅の約10kmを20分ほどで往復し、カメラで撮