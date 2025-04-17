全国学力・学習状況調査が始まりました。中学校の理科では初めてオンライン方式が導入されました。 この調査は全国の小学６年生と中学３年生を対象に学力や学習状況を把握し、学校での指導を充実させることなどを目的に毎年行われています。 安佐南区の長束中学校では３年生１２４人が国語、数学、理科のテストに臨み、理科のテストでは学習用タブレットを使ってオンラインでの出題・解答が初めて導入されました。 広島市立長束