立憲民主党と国民民主党は、両党の最大の支援団体である連合と、国の根幹に関わる憲法や外交・安全保障などの基本政策で合意しました。連合芳野友子 会長「これからの様々な選挙に向かっていくにあたって、一緒に戦える形の第一歩かというふうに思いますので、そういう意味では一歩前進ということで、3者で合意できたというのは非常に良かったと」合意した基本政策は、「働く者、生活者、消費者、納税者の視点から日本の政