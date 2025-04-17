きょう午後、鳥取市の鳥取砂丘で男子高校生熱中症となり、救急搬送されました。軽症だということです。消防などによりますと、きょう午後0時20分ごろ、鳥取砂丘で「10代男性が砂丘で呼吸が苦しくなっている」と119番通報がありました。体調不良となったのは、遠足で砂丘を訪れていた男子高校生で、砂丘をパトロールしていた職員が見つけました。男子高校生は、高さがおよそ47メートルある「馬の背」と呼ばれる丘に登り、そこから