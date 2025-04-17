17日午後5時すぎ、新潟県上越市で住宅火災があり、午後6時現在も消防による消火活動が続いています。午後5時ごろ、上越市西松野木で「向かいの家が燃えている」と近くに住む人から消防に通報がありました。この火事で、住宅など3棟が燃え、2人がやけどして、病院に運ばれたということです。火は午後6時現在も消し止められておらず、消防が消火活動を続けています。