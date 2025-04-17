ロシア占領下のウクライナの生活について取材した/Photo Illustration by Alberto Mier/CNN/Getty Images/Reuters（ＣＮＮ）「この気持ちをどう説明すればいいのかわからない。悪が勝つなんて信じられない。３年たってさえ、人々はこれを信じることができない。占領はいつか終わると信じている。だから、まだここにとどまって、逃げようとはしない」（女性）この女性は、女性だけの抵抗組織「ズラ・マフカ」のメンバー。２０２２年