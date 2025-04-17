去年10月、新潟県聖籠町で発生した殺人死体遺棄事件について、強盗殺人の疑いで33歳の男が逮捕されてから4月17日で1週間です。犯行時に男の携帯電話のGPSの位置情報が殺害現場にあったことが新たに分かりました。強盗殺人の疑いで逮捕されたのは、住居不定のリフォーム業・小山大輔容疑者（33）です。小山容疑者は去年10月14日ごろ、新潟市中央区で小杉英雄さん（当時78歳）を殺害したうえ、耐火金庫を強奪した疑いがもたれ