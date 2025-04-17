新潟市は4月17日、市内のひとり親世帯に対し、市独自の物価高騰対策給付金を支給すると発表しました。支給額は1世帯3万円に加え、子ども1人につき2万円。支給の対象となるのは、昨年度の“住民税非課税世帯支援給付金”の対象となっていない世帯です。【新潟市中原八一 市長】「新年度、子どもにお金がかかることもあって、この時期に支給をさせていただく」対象世帯は約2450世帯の見込みで、一部の人は市のホームペ&#1254