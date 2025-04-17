◆ファーム交流戦くふうハヤテ０―１０巨人（１７日・ちゅ〜るスタジアム清水）巨人の育成・亀田啓太捕手が、３安打２打点の大暴れでチームの大勝に貢献した。くふうハヤテ戦に「６番・ＤＨ」で先発出場。３回２死一、三塁の第２打席で左前適時打を放つと、５回無死二塁では投手強襲安打で好機を拡大した。さらに６回１死満塁でも右前適時打と快音を響かせた。２１年育成ドラフト３位で東海大から入団した強打が売りの捕手