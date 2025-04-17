合同調査チームによる現地調査 3月23日に岡山市で発生した山火事についてです。岡山市と玉野市と岡山県は今後の復旧や対策に向け、現地調査を始めました。 調査に当たるのは3月の山火事で被害にあった岡山市と玉野市、そして県で作る合同調査チームです。 3月、岡山市南区で発生した山火事では県内で過去最大規模の約565haが焼けました。 （記者リポート）「山火事があった現場です。あたりには