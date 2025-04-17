全国のマクドナルドでは、2025年5月16日からハッピーセット「ちいかわ」の販売が始まります。4月17日現在、公式Xの投稿には22万件のいいねがつく反響ぶりで、ファンを中心に盛り上がりを見せています。推しキャラのクルー姿にキュン マクドナルドの公式Xが4月15日に投稿した画像では、全8種類のおもちゃを公開。クルーのお馴染みのコスチュームに身を包んだ、人気キャラクターたちの愛らしく個性豊かなデザインのおもちゃは、第1弾