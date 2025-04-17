ＪＲ東日本は１９、２０の両日、羽田空港と都心を結ぶ新路線「羽田空港アクセス線」の建設に伴う工事のため、山手線と京浜東北線の一部を運休する。ＪＲ東は一部停車駅が重なる東海道線や常磐線の運行本数を増やすほか、他の鉄道会社の振り替え輸送の活用を呼びかけている。ＪＲ東によると、１９日は山手線外回りの上野―大崎間、京浜東北線の東十条―品川間を終日運休。２０日は山手線外・内回りの上野―大崎間、京浜東北線の