欧州株売り先行、８割程度の株が下落前日ＮＹ市場でのパウエル発言受けた株安で 東京時間18:51現在 英ＦＴＳＥ100 8217.26（-58.34-0.70%） 独ＤＡＸ21261.71（-49.31-0.23%） 仏ＣＡＣ40 7289.57（-40.40-0.55%） スイスＳＭＩ 11552.02（-46.60-0.40%） ※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 米株価指数先物時間外取引 東京時間18:51現在 ダウ平均先物JUN 25月限40176.00（+323.00+0.81%）