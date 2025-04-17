客や取引先などから行き過ぎた苦情などを受けるカスタマーハラスメント、 JRでも被害が相次いでいて17日から新たな対策に乗り出しました。 大分駅 17日、JR大分駅の改札近くに設置されたのはカスタマーハラスメントの啓発を行うポスターです。 このポスターは全国の鉄道事業者が17日から順次各地の駅などに掲示していて「暴力的な言動」や「長時間の拘束」などがカスハラにあたると説