シンクの中まで探検しなくてもいいよ！？飼い主の手をくるっと。正しい「お手」を教えてくれる黒猫ろん／黒猫ろんと暮らしたら5（1）猫飼い初心者だったAKRさんが出会ったのは、当時すでに体重8キロ、伸びをすれば1メートルの超ビッグサイズの黒猫・ろんでした。ろんは子猫のころから甘えん坊で、とびきり人懐っこい性格。顔を近づければ鼻ちゅー、「お手」をしたり、布団をかけて寝たり…。そんな猫らしからぬ行動に、AKRさんはた