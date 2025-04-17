大分県内2人目となる女性市長の就任です。 4月行われた佐伯市長選挙で初当選した冨高国子市長が17日初登庁しました。 佐伯市役所 4月行われた市長選で現職候補など3人を破って初当選した冨高国子新・佐伯市長。 17日初登庁し、就任式では幹部職員およそ80人から拍手で出迎えられました。 式の中で冨高市長は「住みやすい佐伯にするために様々な挑戦をしてほしい」と職員に訓示しました。 佐伯市役