Suicaペンギンのグッズショップ「Pensta」と雑貨店「Plame Collome」が4月18日（金）、CIAL桜木町に同時オープンします。これを記念して、SuicaペンギングッズがCIAL桜木町店限定で販売されます。「Pensta CIAL桜木町店」では、Suicaペンギンをモチーフにした限定グッズ「お祝いの花『桜』シリーズ」が登場します。Tシャツ（サイズS・M・L・XL、税込4,290円）が230枚限定、トートバッグ（税込2,970円）が200枚限定で販売され