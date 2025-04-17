関西学院大学の西宮上ケ原キャンパス内にある食堂「東京庵関学店」。かつては関学が現・王子公園の場所にキャンパスを構えていた際に正門前で営業していたが、１９８４年に大学が西宮へ移転するのにあわせて、店も大学内へと移った。アメフト部やサッカー部など運動部員が多く利用し、「トンキン」の愛称で親しまれている。親子丼やカツカレーなどの定番メニューのほか、醬油ベースに豆板醤を加えた「ネギソース」をか