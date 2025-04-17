Image:Amazon.co.jp こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。 本日2025年4月17日は、耳を塞がない快適な装着感が魅力の「Soundcore C30i（Bluetooth 5.3）」や周囲の騒音レベルに応じてノイズキャンセリングの強さを自動で調節できる「Soundcore P40i」など、Anker（アンカー）の人気アイテムがお