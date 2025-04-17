Image: Teva® すでにサンダルが気持ちよくなりはじめた今日このごろ。今回は、極上の履き心地で、足の疲れも癒してくれるリラックスサンダルをピックアップしました。履くだけでリラックスタイムを実現 Image: Teva® 今回、ピックしたのは、スポーツサンダルのパイオニアブランドTeva®（テバ）