岡山空港の利用者が今月（4月）3日に累計で4千万人を突破したことを記念して、きょう（17日）セレモニーが行われました。 【写真を見る】岡山空港の利用者が累計で4千万人を突破「ターミナルの拡張を早期に実現させたい」と知事【岡山】 「どうぞ！」（拍手） セレモニーには岡山県の伊原木知事ら関係者14人が出席し、テープカットをするなどして節目を祝いました。 （伊原木隆太岡山県知事）「4000