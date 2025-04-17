愛知県一宮市の住宅街を走る車のドライブレコーダーの映像。きのう午前8時すぎ、その後遺体が見つかったとみられる、セダンタイプの車が路上に止められています。 【写真を見る】なぜ？路上に止まった車から遺体 腐敗進み“あおむけ”で服着た状態 行方不明の19歳女性か 死後数か月以上とみられる 愛知・一宮市 同じ車は、9時間あまり経ったきのう午後5時半頃の映像でも確認できます。路上に止められた車のトランク