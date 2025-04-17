フジテレビの宮司愛海アナウンサーが12日、Spotifyのポッドキャスト番組『宮司愛海のすみません、今まで黙ってたんですけど…』に出演。学生時代のアルバイト経験を振り返った。○初のアルバイトはハンバーガーショップ宮司愛海アナウンサーアルバイトの話題になり、宮司アナは、「私は結構いろんなバイトをやったタイプで。飲食もやったし、事務系もやったし。英語の問題集の問題を作る人とかやってた」と回顧。学生のリスナーか