2025年4月16日、韓国・YTNは「韓国の地下鉄車内で、優先席を占領して堂々と食事をする男性の姿が目撃され、物議を醸している」と伝えた。記事によると、14日午後11時ごろ、空港鉄道の車内で1人の男性が優先席3席を占領して食事をする姿が目撃された。公開された映像には、男性が優先席の中央に座り、左隣の席には荷物を置き、右隣の席には食べものを広げる様子が映っている。男性は箸でキムチをつまんだ後、ビニール手袋を着用した