【モデルプレス＝2025/04/17】BLACKPINK（ブラックピンク）のJENNIE（ジェニー）が4月17日、自身のInstagramを更新。音楽フェスでのメンバーとの3ショットを公開し、反響を呼んでいる。【写真】BLACKPINKジェニー、リサ＆ロゼとの密着3ショット◆BLACKPINKジェニー、リサ＆ロゼとの3ショット公開4月11日（現地時間）開幕のアメリカ最大級の音楽フェス「コーチェラ・ヴァレー・ミュージック・アンド・アーツ・フェスティバル 2025（