「巨人−ＤｅＮＡ」（１７日、東京ドーム）日米通算１９９勝目をかけて登板した巨人先発の田中将が２回６失点で降板した。０−２の二回２死一、二塁から、三森に中前適時打、度会に左前適時打、牧に右中間２点二塁打と３者連続タイムリーを浴びて０−６とされた。ベンチに戻ると阿部監督に肩をたたいてねぎらわれた。広報を通じて「このような結果になってしまい、悔しいです」とコメントした。田中将が２回で降板するのは