ＳＵＢＡＲＵ（スバル）は１６日、同日に開幕したニューヨーク国際自動車ショーで新型の電気自動車（ＥＶ）「トレイルシーカー」を初公開した。トヨタ自動車と共同開発し、スバルとして２車種目の量産ＥＶとなる。２０２６年以降に群馬県の自社工場で生産を始め、米国などに輸出する。５人乗りのスポーツ用多目的車（ＳＵＶ）で、航続距離は１回の充電で４２０キロ以上。米国での価格は４万〜５万ドル（約５７０万〜約７１０万