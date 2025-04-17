中学受験雑誌で色々な中学校の授業の様子を記者として取材してきたジャーナリストの宮本さおりさんが『低倍率なのに有名大学を目指せる偏差値30台の超穴場中学校』について伝授。モデルの滝沢眞規子が「目の付け所がやっぱりプロですね」と感心する一幕があった。【映像】偏差値は30台後半…低倍率だけど有名大学を目指せる超穴場中学2選＆その理由ABEMAにて配信中の、建前抜きで本音を語る、ママによる、ママのための情報バラ