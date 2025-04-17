17日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年6月限は前日比50円高の3万4480円と小幅高で推移。日経平均株価の現物終値3万4377.6円に対しては102.40円高。出来高は2034枚となっている。 TOPIX先物期近は2539.5ポイントと前日比4.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は9.27ポイント高で推移。 ○主要先物価格・19時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物