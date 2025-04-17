キャベツなど葉物野菜の値段が落ち着き始めたということで、スーパーを訪ねました。■たかもり青果担当砂田 真一さん「きょうは１５９円で売らせてもらっています」キャベツ１玉１５９円、税込みで１７２円。広島市南区のスーパー「たかもり」での、１７日の値段です。２０２４年の夏以降、猛暑や水不足の影響で、キャベツの生産量が減り、価格が高騰しました。一番高かった２０２５年１月から２月にか