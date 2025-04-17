17日、参議院財政金融委員会にて、日本維新の会の藤巻健史議員と植田日銀総裁が「日銀の債務超過」について議論した。【映像】藤巻議員VS植田総裁？「日銀の債務超過」を議論藤巻議員は「今トランプ関税でマーケットは極めてボラティル（不安定）なので、日銀が債務超過になる可能性もかなり出てきていると思う。その時に中央銀行としての日銀は大丈夫なのか聞きたい」とした上で、2023年9月の日本金融学会における植田総裁の