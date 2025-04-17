那須川天心＝2024年8月ボクシングの帝拳ジムは17日、所属する元人気キックボクサーの那須川天心が世界ボクシング機構（WBO）アジア・パシフィック・バンタム級王座を同日付で返上したと発表した。26歳の那須川は昨年10月に同王座を獲得するなど、プロデビュー後は6戦全勝（2KO）。6月に世界前哨戦に臨み、11月にもバンタム級で世界初挑戦する見通しとなっている。