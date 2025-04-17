デジタル機器を手がける英Nothing Technologyは、スマートフォン「Phone（3a）」を2025年4月15日に発売。メモリーと内蔵ストレージ容量の異なる2モデルガラス製の背面パネルによるシースルーデザインのボディにIPX4防滴、IP6X防塵性能を備える。リフレッシュレート120Hzの6.77型フルHD+（2392×1080ドット）有機ELディスプレイを搭載する。5000万画素・メイン、ソニー製センサーによる800万画素・超広角、光学ズームを備えた5000万