去年の奥能登豪雨の発生メカニズムを、九州大学の研究チームが解析しました。豪雨のきっかけとなったのは「海洋熱波」という現象。一体、どのような現象なのでしょうか。 去年9月、16人が命を落とし、1800棟近くの住宅が被害を受けた奥能登豪雨。能登半島の上空に線状降水帯が発生し、石川県内で初めて大雨特別警報が出されました。なぜ、これほどの記録的な豪雨となったのか。今回、解析結果を発表した九州大学の川村隆