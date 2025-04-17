女優の今田美桜がヒロインを務める連続テレビ小説『あんぱん』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。今田が所属する芸能事務所「コンテンツ・スリー」が公式インスタグラムを更新し、本作のオフショットを公開した。【写真】今田美桜のラスト水着！15日、16日の放送では、祭りのパン食い競争に出場した今田演じるのぶが、俊足を生かして1位に輝くシーンが描かれた。放送後の投稿では、「パン食い競争で風になったように走りき