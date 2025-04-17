◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト―阪神（１７日・神宮）阪神・近本光司外野手が同点の右前適時打を放った。１点を先制された直後の２回２死一、三塁。カウント２―２から吉村が投じた内角高めのボールを捉え、ヒットゾーンに運んだ。この打席まで、開幕から得点圏に走者を置いた場面で１６打席無安打（１４打数無安打２四球）。虎のヒットメーカーが意地を見せた。