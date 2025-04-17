元「モーニング娘。」後藤真希の弟で、千葉・八街市議を務める後藤祐樹氏の１９歳長女、女性６人組アイドルグループ「ｕｋｋａ（うっか）」のメンバー・芹澤もあが１７日までに自身のＳＮＳを更新。秋元康が総合プロデュースする１７人組のガールズグループ「ＲａｉｎＴｒｅｅ」のメンバー・仲俣美希とのツーショットを公開した。芹澤はインスタグラムで「みきちゃ！！と遊んだカラオケ３時間も大熱唱してた」とつづり、仲