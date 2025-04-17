◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―ＤｅＮＡ（１７日・東京Ｄ）ＤｅＮＡの牧秀悟内野手が初回、巨人・田中将から先制適時打を放った。初回１死二、三塁で田中将の外角低めのスプリットを逆らわずに右方向に流し打った。打球は右前にふわりと飛ぶも落ち、三塁走者・梶原が生還。牧は一塁ベース上で右手を挙げて喜んだ。牧は「皆さんがつないでくれたチャンスだったので何とかしようと思った結果です。次の打席も頑張ります！」と笑