中国・江蘇省蘇州市で日本人の親子らが切り付けられ、中国人女性が死亡した事件で、死刑判決を受けた男の刑が執行されました。【映像】中国・蘇州 日本人親子襲撃事件の死刑執行関係者によりますと、4月16日に中国外務省から北京の日本大使館に対し、男の死刑を執行したと連絡がありました。この事件では2024年6月に、スクールバスを待っていた日本人の親子が当時52歳の男に刃物で襲われて負傷し、止めに入った中国人の女性