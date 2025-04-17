今年1月にJR長野駅前で男女3人が殺傷された事件を受け、長野市や地域の防犯協会連合会の関係者が17日、まちの治安対策の向上に向けて初めてとなる会議を開きました。長野市 荻原健司 市長「防犯対応力をしっかり高めるうえで、合同で開催して、長野市と県・自治体みんなで安心・安全なまちづくりを進めていく必要がある」17日、長野市で開かれた「合同防犯緊急会議」には市や警察のほか地域の防犯協会連合会の関係者など、60人が出