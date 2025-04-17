あす愛知県安城市にオープンするショッピングモール「ららぽーと安城」でプレオープンが行われました。 【写真を見る】｢ららぽーと安城｣オープンで渋滞を心配する声クーポン配布や道路拡張などの対策に専門家の評価は 大型商業施設がオープンする際に気になるのが渋滞の問題。きょうのプレオープンでは、来場者を安城市民・ポイントカード会員に限定していました