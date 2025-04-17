Snow Manの目黒蓮が4月16日、自身の Instagramを更新。ネピアのイメージキャラクター就任を報告、早くも営業マンぶりを見せた。 （関連：【画像】Snow Man 目黒蓮、“爽やかすぎる”スーツ姿の営業マンスタイル） 目黒は Instagramに「ネピアのイメージキャラクターに就任しました。ネピア営業目黒くんです！」と報告し、営業のスーツ姿でトイレットロールの前で微笑む目黒を皮切