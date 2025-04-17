◆フィギュアスケート世界国別対抗戦第１日（１７日・東京体育館）開幕し、アイスダンスのリズムダンスが行われた。トップバッターとして登場した世界選手権代表の「うたまさ」こと吉田唄菜、森田真沙也組（ともに木下アカデミー）は５６・６３点の６位だった。終盤のリフトでの転倒が響き、最下位。森田は「大きなミスをして、僕自身も罪悪感を感じている部分もあり、すごく申し訳なくなっています。多分キャッチの時に