大御所漫才コンビ「オール阪神・巨人」が17日、都内で行われた映画「花まんま」（25日公開、監督前田哲）の「完成披露プレミア試写会」に出席。初めて本格的な映画出演を果たした喜びを語った。大阪の下町を舞台に、早くに両親を亡くした2人のきょうだいの不思議な体験を描く同作。鈴木亮平と有村架純が主演を務める。阪神は、きょうだいの父親と幼なじみでお好み焼き屋の主人・三好貞夫、巨人は鈴木演じる兄が働く工場の山田