サッカー元イングランド代表のデビッド・ベッカム氏（４９）が日本時間１７日、自身のインスタグラムを更新。妻の誕生日を祝福した。インスタグラムに、「私たちが望むことができる最も素晴らしい妻、ママと親友にお誕生日おめでとう」とハートの絵文字とともに、妻で元「スパイス・ガールズ」のビクトリア・ベッカムの誕生日を祝福。妻と抱き合う写真や、妻の幼少期ショットなどをアップした。この投稿には「お誕生日おめで